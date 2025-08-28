بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"

Advertisement

وجاءت تصريحات براك، الذي حذَّر الصحفيين من إثارة الفوضى والتصرف بـ"السلوك الحيواني"، في سياق تداخل أصوات الإعلاميين أثناء محاولة الحصول على تصريحات منه ومن المبعوثة الأميركية ، مهددا بإنهاء المؤتمر إذا استمر الوضع "الفوضوي".وقال براك مخاطبا الصحفيين "سنضع مجموعة مختلفة من القواعد هنا.. أريدكم أن تصمتوا للحظة". وأضاف "في اللحظة التي يصبح فيها هذا الوضع فوضويا، وأقرب إلى السلوك الحيواني، سنغادر".كما دعاهم للتحلي بـ"التصرف المتحضّر، اللطف والتسامح" مشيرا إلى أن عدم الالتزام بهذه القواعد يُمثِّل جزءا من المشكلات في المنطقة.وبعد الجدل الكبير، أشار الموفد الأميركي توم برّاك، في مقابلة مع الصحافي ماريو نوفل، الى أنّه "استخدم كلمة animalistic ولكن ليس بطريقة مهينة"، لافتاً الى "أنني فقط كنت أسأل: هل يمكننا أن نهدأ؟ هل يمكننا أن نجد بعض التسامح واللطف؟ نعم، لنكن متحضرين".ولفت براك، الى أن "لبنان هو القلب، هو النجم اللامع. هنا في لبنان لدينا الموقع التاريخي الوحيد في العالم المتعدد التخصصات والمتعدد الأديان، لكن السلام يبدو وكأنه وهم".وتابع "ليس لدينا أي فكرة عن مدى صعوبة محو ندم الماضي"، مضيفاً " هي عدو معلن للولايات المتحدة ولديها وكلاء: ، ، الحوثيون وغيرهم ما زالوا يتلقون التمويل، ولكن من يمولهم؟ ومن أين يحصلون على أسلحتهم؟".وقال "حزب الله بحد ذاته جزء من الواقع اللبناني، لذلك لا يمكننا ببساطة أن نقول نريد نزع سلاح حزب الله"، معتبراً "لم تعرف المنطقة السلام منذ 5000 عام".ولفت براك، الى أن "حزب الله أصبح أقل ارتباطًا بإيران كوكيل، وأكثر كحزب سياسي لبناني"، معتبراً أن "هذا يحدث ببطء وبخطوات صغيرة".