Advertisement

لبنان

الشكوى القضائيّة ضدّ قاسم: موقف سياسي أكثر من المفاعيل القانونيّة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-08-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1410081-638919844264335619.jpg
Doc-P-1410081-638919844264335619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتجه الأنظار إلى الشكوى القضائيّة التي تقدّم بها عدد من النواب والشخصيات اللبنانيّة ضدّ أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، على خلفيّة تصريحات أدلى بها  في 15 آب الحالي، وتضمّنت عبارت حملت "تهديداً بالحرب الأهلية والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية" وفق ما ورد في الشكوى.
Advertisement

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك تحدث عن المسار القضائي والمفاعيل القانونيّة لهذه الشكوى، فأوضح مالك في اتصال مع "لبنان 24" أنّ ما أدلى به قاسم يشكّل أفعالًا جرميّة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني، حيث استندت الشكوى إلى مواد قانونيّة منصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني، وأهمّها المواد 288 ،295، 303،307، و317 معطوفة على المادة 24 وما يليها من قانون الأسلحة والدخائر 137/59 .

أضاف مالك أنّ الشكوى بحق قاسم قُدّمت أمام المرجع الصالح، أي النيابة العامة التمييزية. المسار القضائي يبدأ بمباشرة النائب العام التمييزي في تحقيقاته، وتسطير المذكّرات اللازمة، ثم إحالة الشكوى بعدها إلى النيابة العامة المختصّة، والأرجح أن تكون النيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان.

تابع مالك أنّ سلوك الشكوى المسار القانوني يعود إلى جرأة النائب العام التمييزي بالمباشرة في الإجراءات المطلوبة".

اضاف "إستنادًا إلى نصوص القانون اللبناني، ليس هناك من حصانات أو ضمانات لأيّ شخص يخالف القانون،وبصرف النظر عن حيثيّة الشيخ قاسم، فهو من الناحية القانونيّة لا يملك أيّ حصانة أو حماية باستثناء واقعه الشعبي والحزبي.  ويفترض أن تقوم النيابة العامة التمييزية بواجبها لجهة اصدار المذكرات. ولكن تنفيذ التعاميم والمذكرات بحق قاسم مبدئياً عمل محفوف بالمخاطر،وبعدم إمكانية ذلك إذا أردنا الكلام واقعيّا. وذلك لا يلغي وجوب أن يباشر القضاء تحقيقاته، لأنّ الأفعال التي اُرتكبت تشكّل جرائم جزائيّة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبنانية".

الفعل الجرمي متمثّل بتهديد قاسم للسلم الأهلي وفق ما أوضح المحامي سعيد مالك، ويمكن للنائب العام التمييزي أن يجري تحقيقاته لجهة وجود هذا الجرم من عدمه. عن إمكان قيام القضاء المختص بالبتّ بالشكوى من دون الاستماع إلى قاسم، لاستحالة ذلك، قال مالك" يمكن أن يُصارإلى إبلاغه أصولاً، إذا تعذّر إبلاغه بالطرق العادية، يُصار إلى إبلاغه لصقًا. وفي حال عدم العثور على قاسم أو عدم التمكّن من ابلاغه، هذا لا يعني أن هذه الشكوى تبقى في الأدراج، إنما هناك إجراءات يصار إلى اعتمادها والسير بها الى الغاية المنشودة، حيث تصدر مذكرة بلاغ "بحث وتحري" ويُحال الملف الى النائب العام المختص، أيّ النائب العام الاول في جبل لبنان، حيث يدّعي الأخير ويحيل الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان".

المسار الذي فنّده مالك يختصّ بالشأن القضائي للشكوى التي قُدمت بحقّ قاسم "ولكنّ فعليًّا تندرج الشكوى في إطار الموقف السياسي أكثر من مفاعيلها القانونيّة لجهة الملاحقة والمحاكمة" ختم مالك.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
جديد الشكوى ضد قاسم: أصبحت لدى النيابة العامة التمييزية
lebanon 24
28/08/2025 15:39:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جورج عقيص بعد تقديم نواب وشخصيات سياسية شكوى ضد الشيخ نعيم قاسم في قصر العدل: كل خلاف سياسي اذا خرج عن القانون يجب ان يحكم فيه القضاء
lebanon 24
28/08/2025 15:39:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إلياس جراده يستنكر زجّ اسمه في شكوى ضد قاسم
lebanon 24
28/08/2025 15:39:11 Lebanon 24 Lebanon 24
في قصر العدل.. شكوى ضد نعيم قاسم
lebanon 24
28/08/2025 15:39:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:25 | 2025-08-28
08:01 | 2025-08-28
07:49 | 2025-08-28
07:36 | 2025-08-28
07:33 | 2025-08-28
07:29 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24