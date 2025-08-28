Advertisement

لبنان

مسعد: لا مكان للإثراء غير المشروع في العمل العام

Lebanon 24
28-08-2025 | 06:32
تقدم النائب شربل مسعد اليوم بتصريح إضافي بكامل الذمّة المالية والمصالح لدى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، تنفيذًا لأحكام القانون 189/2020 المتعلّق بالتصريح عن الذمّة المالية والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.
وقال مسعد إن هذه الخطوة تأتي "تأكيدًا لالتزامنا المطلق بالشفافية والمساءلة"، معتبراً أنها "واجب أخلاقي وقانوني، ورسالة واضحة بأن لا حصانة أمام المحاسبة ولا مكان للإثراء غير المشروع في العمل العام".
 
مواضيع ذات صلة
بعد رفع الحصانة عنه.. الادعاء على بوشكيان بالرشوة والإثراء غير المشروع
lebanon 24
28/08/2025 15:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بطرس حرب من مجلس النواب: أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع
lebanon 24
28/08/2025 15:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
منيمنة: لا مكان لاي مكابرة
lebanon 24
28/08/2025 15:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام السوري للعربية: هناك مجموعات لا تزال تحاول إيجاد مكان لها خارج إطار الدولة
lebanon 24
28/08/2025 15:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
