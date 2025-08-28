مسعد: لا مكان للإثراء غير المشروع في العمل العام

تقدم النائب اليوم بتصريح إضافي بكامل الذمّة المالية والمصالح لدى رئيس القاضي ، تنفيذًا لأحكام القانون 189/2020 المتعلّق بالتصريح عن الذمّة المالية والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.

وقال مسعد إن هذه الخطوة تأتي "تأكيدًا لالتزامنا المطلق بالشفافية والمساءلة"، معتبراً أنها "واجب أخلاقي وقانوني، ورسالة واضحة بأن لا حصانة أمام المحاسبة ولا مكان للإثراء غير المشروع في العمل العام".