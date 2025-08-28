Advertisement

لبنان

مستشفى المشرق يوقّع مذكرة تعاون مع جامعة مونبيلييه الفرنسية

Lebanon 24
28-08-2025 | 07:05
في إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية والطبية وتطوير الخدمات الصحية،  يُوقّع مستشفى المشرق Hôpital Français du Levant ، مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة مونبيلييه - فرنسا يوم الجمعة 5 ايلول المقبل عند العاشرة صباحا،  في قاعة المؤتمرات – مستشفى المشرق – سن الفيل.
تجدر الإشارة الى ان الاتفاقية تشمل التعاون في مجالات عدة من الاختصاصات الطبية والعلاجات والعمليات الجراحية المتقدمة، إضافة الى تبادل التعليم والخبرات بين الأطباء والممرّضين، بالتعاون مع مركز السرطان (ICM) ومراكز الأبحاث.
