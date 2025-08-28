مستشفى المشرق يوقّع مذكرة تعاون مع جامعة مونبيلييه الفرنسية

Advertisement

في إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية والطبية وتطوير ، يُوقّع Hôpital Français du Levant ، وتعاون مع جامعة مونبيلييه - يوم الجمعة 5 ايلول المقبل عند العاشرة صباحا، في قاعة المؤتمرات – مستشفى المشرق – .تجدر الإشارة الى ان الاتفاقية تشمل التعاون في مجالات عدة من الاختصاصات الطبية والعلاجات والعمليات الجراحية المتقدمة، إضافة الى تبادل التعليم والخبرات بين الأطباء والممرّضين، بالتعاون مع (ICM) ومراكز الأبحاث.