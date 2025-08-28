لقاءات البطريرك الراعي.. هذا ما ناقشته!

استقبل البطريرك الماروني ، اليوم الخميس، رئيس بلدية زوق مصبح إيلي صابر وكاهني الرعية راجحة وشربل ابو راشد.

وعرض كع زواره أوضاع البلديات والرعايا، إضافة إلى استقباله البروفيسور بيار يارد، للمستشفى اللبناني الجعيتاوي، وعرض معه أوضاع المستشفيات في .

وقال صابر بعد اللقاء :"أعربنا لغبطته عن تضامننا معه في وجه الحملة المستهجنة التي يتعرض لها من قبل أبواق مأجورة وغير وطنية . وأعلنا تأييدنا المطلق لصخرة لبنان البطريركية المارونية ونقلنا له تحيات ومحبة أهالي زوق مصبح".



وتابع:"وجهنا له الدعوة لترؤس قداس عيد سيدة الوردية، عيد زوق مصبح في 4 تشرين الأول وقد وافق غبطته وسيترأس القداس في كنيسة الوردية وهذه مناسبة لدعوة كل المحبين ليشاركوننا الصلاة على نية لبنان والبطريركية المارونية وليمنحنا الله السلام.



وعرض البطريرك أيضا أوضاع الاخويات والفرسان والطلائع مع اللجنة الادارية لرابطة الأخويات في لبنان برئاسة ريمون خوري الذي شكر البطريرك على مرافقته لهم خلال السنوات الثلاث الماضية ووضعه في أجواء التحضيرات لبعض الأمور الادارية والتنظيمية للنشاطات التي ستقام في المرحلة من حياة الرابطة التي سيتم انتخاب لجنة جديدة لها خلال الشهرين المقبلين.



كما استقبل الراعي أيضا، سفيرة لبنان المعينة في جنيف كارولين زيادة.

(الوكالة الوطنية)