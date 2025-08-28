بري بحث مع السفير القطري التطورات الأخيرة

Advertisement

بحث مع سفير دولة قطر لدى الشيخ بن آل ثاني في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .وفي أيضاً، استقبل الامين العام السابق للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة .