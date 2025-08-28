Advertisement

لبنان

بري بحث مع السفير القطري التطورات الأخيرة

Lebanon 24
28-08-2025 | 07:27


 بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
وفي عين التينة أيضاً، استقبل بري الامين العام السابق للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة .
