لبنان

"لبنان القوي" أكد تأييده لأي خطة يضعها الجيش

Lebanon 24
28-08-2025 | 07:33
أبلغ وفد من تكتل "لبنان القوي" قائد الجيش العماد رودولف هيكل تأييده لأي خطة يضعها الجيش، مؤكداً" الوقوف إلى جانب القيادة العسكرية في مساعيها لترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".
وخلال زيارته مقر قيادة الجيش في اليرزة برئاسة النائب جبران باسيل، شدد التكتل على دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية وقيادتها في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وما تستلزمه من مهمات في حفظ الأمن والاستقرار وحماية لبنان".

 
