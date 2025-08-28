جدّد دعوته لزيارة لبنان... سلام زار شيخ الأزهر في القاهرة

Advertisement

أعلن سلام انه "قام اليوم بزيارة فضيلة الامام الكبر، الدكتور ، شيخ ، في مقرّه بالقاهرة".وكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "كانت مناسبة لأجدد الدعوة لفضيلته لزيارة واطلعه على تطور الأوضاع فيه كما جددت له تأكيد أهمية الوثائق الصادرة عنه في السنوات الأخيرة، لا سيما وثيقة المواطنة، ووثيقة الاخوة الانسانية التي وقعها مع ".