جدّد دعوته لزيارة لبنان... سلام زار شيخ الأزهر في القاهرة

28-08-2025 | 08:01
أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام  انه "قام  اليوم بزيارة فضيلة الامام الكبر، الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مقرّه بالقاهرة".
وكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "كانت مناسبة لأجدد الدعوة لفضيلته لزيارة لبنان واطلعه على تطور الأوضاع فيه كما جددت له تأكيد  أهمية الوثائق الصادرة عنه في السنوات الأخيرة، لا سيما وثيقة المواطنة، ووثيقة الاخوة الانسانية التي وقعها مع البابا فرنسيس".
