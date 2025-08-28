Advertisement

لبنان

عن عملية تسليم السلاح.. هذا ما كشفته مصادر "فتح" لـ"لبنان24"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
28-08-2025 | 08:25
بدأ الجيش، اليوم الخميس، بتسلم الدفعة الأولى من السلاح الفلسطيني في 3 مخيمات هي الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور.
وحسب المعلومات، خرجت 7 شاحنات محمّلة بالأسلحة الخفيفة وقذائف الـB7، ودخلت إلى ثكنة فوج التدخل الثاني في الشواكير.

في السياق، قالت مصادر حركة فتح لـ"لبنان24" أن التسليم للسلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية اليوم كان اساسيا والعملية مستمرة في باقي مخيمات لبنان.

ونفت المصادر، الاشاعات التي تتحدث عن تأجيل تسليم السلاح الفلسطيني والحركة ملتزمة بالتعاون مع الدولة اللبنانية

أضافت المصادر:" كمية السلاح الموجودة في مخيم الرشيدية تعود لقربه من الحدود اللبنانية الفلسطينية ولهذا المخيم خصوصية".

ولفتت إلى أنّ العملية التالية لتسليم السلاح ستكون في بيروت وتحديدا في برج البراجنة.

وأكّدت أن "الحركة ملتزمة بالتعاون مع الجيش من دون تراجع عن تسليم السلاح بناء على أوامر السلطة الفلسطينية العليا".

وختمت المصادر بالقول:" الحركة هي الناطق الرسمي باسمها ولا يمكن لأي طرف آخر التحدث عنها والقيادة في لبنان متماسكة".
