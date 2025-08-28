Advertisement

وحسب المعلومات، خرجت 7 شاحنات محمّلة بالأسلحة الخفيفة وقذائف الـB7، ودخلت إلى ثكنة فوج التدخل الثاني في الشواكير.في السياق، قالت مصادر لـ"" أن التسليم للسلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية اليوم كان اساسيا والعملية مستمرة في باقي مخيمات .ونفت المصادر، الاشاعات التي تتحدث عن تأجيل تسليم السلاح الفلسطيني والحركة ملتزمة بالتعاون معأضافت المصادر:" كمية السلاح الموجودة في مخيم الرشيدية تعود لقربه من الحدود ولهذا المخيم خصوصية".ولفتت إلى أنّ العملية التالية لتسليم السلاح ستكون في وتحديدا في برج البراجنة.وأكّدت أن "الحركة ملتزمة بالتعاون مع الجيش من دون تراجع عن تسليم السلاح بناء على أوامر السلطة الفلسطينية ".وختمت المصادر بالقول:" الحركة هي الناطق الرسمي باسمها ولا يمكن لأي طرف آخر التحدث عنها والقيادة في لبنان متماسكة".