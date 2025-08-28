Advertisement

لبنان

الأمن العام يحذر من التعامل مع هذه الصفحة!

Lebanon 24
28-08-2025 | 08:49
Doc-P-1410138-638919930863962860.jpg
Doc-P-1410138-638919930863962860.jpg photos 0
 صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "تُحذّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر التفاعل مع صفحة "THE MOSSAD" على موقع فايسبوك وصفحة "THE MOSSAD OFFICIAL" على موقع انستغرام".
