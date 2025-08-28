Advertisement

لبنان

عن تسلمه السلاح من المخيمات الفلسطينية.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
28-08-2025 | 08:53
صدر عن قيادة الجيش - مديريّة التوجيه البيان الآتي: 
"استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، وذلك من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي - صور، تنفيذًا لقرار السلطة السياسية، وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.

شملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة، وقذائف وذخائر حربية متنوعة، وقد تسلمتها الوحدات المختصة في الجيش، على أن تتواصل عملية التسليم خلال المراحل القادمة".
أبو ردينة: تسليم الدفعة الثانية من السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان للجيش
lebanon 24
28/08/2025 18:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الفصائل الفلسطينية: الحديث عن تسليم السلاح داخل المخيّمات عار من الصحة
lebanon 24
28/08/2025 18:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: تسليم الدفعة الثانية من سلاح المخيمات في لبنان
lebanon 24
28/08/2025 18:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: الجيش يتسلّم شحنات أسلحة من المخيمات الفلسطينية في صور .. وهذا ما تضمنته
lebanon 24
28/08/2025 18:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
11:32 | 2025-08-28
11:26 | 2025-08-28
11:21 | 2025-08-28
11:21 | 2025-08-28
11:12 | 2025-08-28
11:07 | 2025-08-28
