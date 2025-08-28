عن تسلمه السلاح من المخيمات الفلسطينية.. هذا ما أعلنه الجيش

Advertisement

صدر عن - مديريّة التوجيه البيان الآتي:"استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات ، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني في ، وذلك من مخيمات الرشيدية والبص وبرج - صور، تنفيذًا لقرار السلطة السياسية، وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.شملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة، وقذائف وذخائر حربية متنوعة، وقد تسلمتها الوحدات المختصة في الجيش، على أن تتواصل عملية التسليم خلال المراحل ".