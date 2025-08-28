Advertisement

لبنان

الحاج حسن: لسنا في وارد تسليم السلاح على الإطلاق

Lebanon 24
28-08-2025 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1410146-638919941622405981.png
Doc-P-1410146-638919941622405981.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد النائب حسين الحاج حسن أنه "في ظل الخطيئة الكبيرة التي أقدمت عليها الحكومة في 5 و 7 آب الحالي، ومن دون أي رؤية استراتيجية وتجاوزا لخطاب القسم والبيان الوزاري اللذين ينصان صراحة على انهاء الاحتلال واعادة الأسرى والبدء بإعادة الأعمار ووقف العدوان، وبناء لاتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي التزم به لبنان بشكل كامل من دون أي مقابل والذي لم تلتزم به إسرائيل، وتجاوزا أيضا للورقة الرئاسية والبيان الوزاري وخطاب القسم والورقة الرئاسية التي تنص على استراتيجية أمن وطني، يبدو أن كل هذا أسقط تحت وطأة الضغوط الأميركية المتنامية والمتزايدة، وإننا كحزب الله نؤكد على الاتي:
Advertisement

اولا، اننا لسنا في وارد تسليم السلاح على الإطلاق

ثانيا، على السلطة في لبنان ان تدفع في اتجاه تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي ينص على وقف العدوان وانسحاب إسرائيل في 26 كانون الثاني 2025 عدة أشهر وعودة الأسرى والبدء بالاعمار. هذه الأمور هي مقدمات اساسية حقيقية لنقاش استراتيجية أمن وطني على أساسها يتم تحديد المسارات وليس على اساس ما تريده إسرائيل وأمن إسرائيل كما عبر السيناتور الاميركي ليندساي غراهام".

كلام الحاج حسن جاء بعد زيارته والنائب إيهاب حمادة ورامي ابو حمدان، النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في دارته بالحازمية.

وقال الحاج حسن: "في إطار الجولات التي يقوم بها حزب الله على المرجعيات السياسية والحزبية، نقوم انا والدكتور إيهاب حمادة والحاج رامي ابو حمدان من كتلة "الوفاء للمقاومة" بزيارة الرئيس ايلي الفرزلي، لنهنئه على شفائه".

اضاف: "تهدف الزيارات الى التواصل مع هذه المرجعيات ووضعها في الأجواء السياسية القائمة خصوصا في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة والعدوان المتواصل على لبنان والقتل والانتهاكات اليومية".

وتابع: "في ضوء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس يبدو انها أصبحت أكثر من خمس نقاط، واستمرار العدو الصهيوني باحتجاز الأسرى واستمرار رعاته في منع البدء بإعادة الأعمار يتوافق ذلك مع تهديد وتهويل اسرائيلي ومع ضغوط أميركية وانحياز أميركي كامل إلى جانب العدو الصهيوني من دون الأخذ بأي مطلب من مطالب السلطة في لبنان، خصوصا مع الوفد الذي أبلغ اللبنانيين قبل يومين، بأجوبة على طريقة كاوبوي الاميركي الذي أهان الصحافيين في القصر الجمهوري وأهان اللبنانيين من خلالهم، ولم يعتذر حتى الآن، في ظل الضغوط الأميركية المتفاقمة على لبنان لفرض شروط مذلة عليه من دون تنازلات ولا أي مقابل" .
 
مواضيع ذات صلة
الحاج حسن: قرار الحكومة بحصرية السلاح غير ميثاقي
lebanon 24
28/08/2025 18:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: يطالبون في لبنان بتطبيق القرار 1701 وأريد أن أسأل هل طبقت إسرائيل ذلك القرار؟
lebanon 24
28/08/2025 18:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: يطالبون في لبنان بتطبيق القرار 1701 وأريد أن أسأل هل طبقت إسرائيل هذا القرار؟
lebanon 24
28/08/2025 18:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: في لبنان يريدون الإتيان بقروض ولكن من دون وجود أي رؤية أو خطط
lebanon 24
28/08/2025 18:42:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:32 | 2025-08-28
11:26 | 2025-08-28
11:21 | 2025-08-28
11:21 | 2025-08-28
11:12 | 2025-08-28
11:07 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24