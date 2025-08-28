السيدة الأولى استقبلت وفداً من اليازا.. هذا ما تم بحثه

Advertisement

استقبلت نعمت عون في في وفداً من اليازا الذي طرح مطالب لتلافي المزيد من الحوادث على طرقات .وابدت عون اهتمامها في مساندة الجهود المبذولة من اليازا لحماية حياة الناس على الطرقات واثنت على أهمية التوعية المرورية بالإضافة إلى ضرورة تطبيق القانون وصيانة الطرق العامة.