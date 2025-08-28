Advertisement

لبنان

السيدة الأولى استقبلت وفداً من اليازا.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
28-08-2025 | 09:41
Doc-P-1410155-638919962633514441.jpg
Doc-P-1410155-638919962633514441.jpg photos 0
استقبلت السيدة الأولى نعمت عون في القصر الجمهوري في بعبدا وفداً من اليازا الذي طرح مطالب لتلافي المزيد من الحوادث على طرقات لبنان .
وابدت عون اهتمامها في مساندة الجهود المبذولة من اليازا لحماية حياة الناس على الطرقات واثنت على أهمية التوعية المرورية بالإضافة إلى ضرورة تطبيق القانون وصيانة الطرق العامة.
