عن الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف المحمولة.. هذا ما كشفته وزارة الاتصالات

أكّدت أن عملية تحديد الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف المحمولة تُحدَّد وتُحصَّل حصراً من قبل .

وقالت في بيان: "توضيحًا لما ورد في بعض حول موضوع الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف الخلوية، يهمّ وزارة الاتّصالات أن تؤكّد أنّ دورها يقتصر حصراً على الإدارة التقنية للمنصّة المخصّصة لتسجيل الأجهزة لصالح ، وهو السبب وراء تلقّي المواطنين الرسائل النصّية عبر هذه المنصّة، وأنّ الرسوم الجمركية على الأجهزة تُحدَّد وتُحصَّل حصراً من قبل للجمارك وفق القوانين المرعية".

أضافت:" كما توضح الوزارة أنّه، حفاظاً على خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم، لا يمكن ربط الاجهزة بهويتها الالكترونية لذلك يُمنح لكل هوية إلكترونية مهلة 90 يوماً قبل استيفاء الرسوم".