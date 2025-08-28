29
لبنان
عن الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف المحمولة.. هذا ما كشفته وزارة الاتصالات
Lebanon 24
28-08-2025
|
09:53
أكّدت
وزارة الاتصالات
أن عملية تحديد الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف المحمولة تُحدَّد وتُحصَّل حصراً من قبل
المديرية العامة للجمارك
.
وقالت في بيان: "توضيحًا لما ورد في بعض
وسائل الإعلام
حول موضوع الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف الخلوية، يهمّ وزارة الاتّصالات أن تؤكّد أنّ دورها يقتصر حصراً على الإدارة التقنية للمنصّة المخصّصة لتسجيل الأجهزة لصالح
الجمارك
، وهو السبب وراء تلقّي المواطنين الرسائل النصّية عبر هذه المنصّة، وأنّ الرسوم الجمركية على الأجهزة تُحدَّد وتُحصَّل حصراً من قبل
المديرية العامة
للجمارك وفق القوانين المرعية".
أضافت:" كما توضح الوزارة أنّه، حفاظاً على خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم، لا يمكن ربط الاجهزة بهويتها الالكترونية لذلك يُمنح لكل هوية إلكترونية مهلة 90 يوماً قبل استيفاء الرسوم".
