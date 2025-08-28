Advertisement

لبنان

في لبنان.. إطلاق نار خلال حفل زفاف على والد العروس

Lebanon 24
28-08-2025 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1410186-638920009134622482.jpg
Doc-P-1410186-638920009134622482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي المدعو بشار خضر داخل المستشفى متأثراً بجراحه، وذلك إثر تعرضه لإطلاق نار خلال إشكال وقع قبل يومين بين عائلتين في حفل زفاف داخل إحدى القاعات على أوتوستراد شكا، حسب مندوبة "لبنان24".
Advertisement

وكان خضر وهو والد العروس، قد نُقل بحالة حرجة إلى المستشفى بعد إصابته بعدة طلقات نارية، فيما أسفر الإشكال أيضاً عن سقوط عدد من الجرحى.

 
مواضيع ذات صلة
بهذه الطريقة الغريبة.. عروسان جمّعا أكثر من 100 ألف دولار خلال حفل الزفاف
lebanon 24
28/08/2025 21:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رمت نفسها على الأرض أثناء الرقص... هذا ما فعلته والدة "يومي" في حفل الزفاف (فيديو)
lebanon 24
28/08/2025 21:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
lebanon 24
28/08/2025 21:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة.. هذا ما حصل
lebanon 24
28/08/2025 21:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-08-28
14:11 | 2025-08-28
14:00 | 2025-08-28
13:57 | 2025-08-28
13:52 | 2025-08-28
13:52 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24