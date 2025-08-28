في لبنان.. إطلاق نار خلال حفل زفاف على والد العروس

Advertisement

توفي المدعو بشار خضر داخل المستشفى متأثراً بجراحه، وذلك إثر تعرضه لإطلاق نار خلال إشكال وقع قبل يومين بين عائلتين في حفل زفاف داخل إحدى القاعات على أوتوستراد شكا، حسب مندوبة " ".وكان خضر وهو والد العروس، قد نُقل بحالة حرجة إلى المستشفى بعد إصابته بعدة طلقات نارية، فيما أسفر الإشكال أيضاً عن سقوط عدد من الجرحى.