لبنان

مقابل مرفأ بيروت... ماذا انتشل عناصر الدفاع المدني من البحر؟

Lebanon 24
28-08-2025 | 11:07
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: 
انتشل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري وعناصر من مركز الباشورة في الدفاع المدني جثة مواطن في العقد السادس من العمر، كانت عائمة على المياه مقابل مرفأ بيروت. وقد حضر الطبيب الشرعي والأجهزة الأمنية المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

وفي سياق منفصل، أنقذ عناصر الوحدة نفسها سلحفاة بحرية  كانت قد علقت بشباك صيد مقابل شاطئ جبيل، وقد تم إطلاقها في مياه البحر لتعود إلى بيئتها الطبيعية بأمان.
 
 
 
