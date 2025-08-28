مقابل مرفأ بيروت... ماذا انتشل عناصر الدفاع المدني من البحر؟

Advertisement

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي:انتشل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري وعناصر من مركز الباشورة في الدفاع المدني جثة مواطن في العقد السادس من العمر، كانت عائمة على المياه مقابل مرفأ . وقد حضر الطبيب الشرعي والأجهزة الأمنية المختصة لإجراء المقتضى القانوني.وفي سياق منفصل، أنقذ عناصر الوحدة نفسها سلحفاة بحرية كانت قد علقت بشباك صيد مقابل ، وقد تم إطلاقها في مياه البحر لتعود إلى بيئتها الطبيعية بأمان.