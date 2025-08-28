Advertisement

لبنان

وفد من "لبنان القوي" زار قائد الجيش... هذا ما أبلغه باسيل للعماد هيكل

Lebanon 24
28-08-2025 | 11:21
A-
A+
Doc-P-1410201-638920020658971136.jpeg
Doc-P-1410201-638920020658971136.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد من تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل، قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مقر قيادة الجيش في اليرزة، وأبلغه تأييده لأي خطة يضعها الجيش، مؤكداً الوقوف إلى جانب القيادة العسكرية في مساعيها لترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
Advertisement


وأكد التكتل خلال اللقاء دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية وقيادتها في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، وما تستلزمه من مهمات في حفظ الأمن والاستقرار وحماية لبنان.
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في عين التينة قائد الجيش العماد رودولف هيكل
lebanon 24
28/08/2025 21:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "اليونيفيل" زار جمعية "أهلنا" في صيدا
lebanon 24
28/08/2025 21:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد "اليونيفيل": الجيش انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب لبنان
lebanon 24
28/08/2025 21:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
العماد هيكل في أمر اليوم بمناسبة العيد الثمانين للجيش: سنبقى الضامن لجميع اللبنانيين
lebanon 24
28/08/2025 21:27:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-08-28
14:11 | 2025-08-28
14:00 | 2025-08-28
13:57 | 2025-08-28
13:52 | 2025-08-28
13:52 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24