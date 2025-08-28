Advertisement

لبنان

الرئيس عون مهنئاً جامعة القديس يوسف: رافد أساسي لتقدم لبنان وازدهاره

Lebanon 24
28-08-2025 | 11:21
A-
A+
Doc-P-1410202-638920022617351507.png
Doc-P-1410202-638920022617351507.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأ رئيس الجمهورية جوزاف عون جامعة القديس يوسف بمرور 150 سنة على تأسيسها في العام 1875، متمنياً أن "تواصل رسالتها النبيلة في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تبقى رافداً أساسياً لتقدم لبنان وازدهاره".
Advertisement
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور الأب سليم دكاش مع أعضاء الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جامعة القديس يوسف".
ورحب الرئيس عون بالأب دكاش والوفد المرافق منوهاً ب"دور جامعة القديس يوسف وبالرسالة السامية التي حملتها في نشر العلم والمعرفة وترسيخ قيم الحوار والانفتاح والتميز الأكاديمي، لا سيما وأنها شكلت منارة  علم وثقافة وحضارة، ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة والعالم وساهمت في تخريج أجيال من المفكرين والعلماء والقادة الذين تركوا بصماتهم في مختلف المجالات. وفيما تمنى الرئيس عون لجامعة القديس يوسف المزيد من التقدم والازدهار"، وشدد على أهمية العلم "المادة المستدامة التي لا تنضب والتي تعنى بالعقول التي تبني الأوطان". واعتبر أن "المؤسسة التي أنشأت لمساعدة جامعة القديس يوسف في تأدية رسالتها، عليها أيضاً مسؤولية تعزيز ثقافة التعاون والتضامن، وستساعد في بناء أجيال المستقبل"، متمنياً لها التوفيق والنجاح في تحقيق ما تصبو إليه.

وفي ختام اللقاء قدم الاب دكاش للرئيس عون كتاباً يروي تاريخ جامعة القديس يوسف منذ تأسيسها وحتى اليوم. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
اللواء شقير استقبل رئيس جامعة القديس يوسف
lebanon 24
28/08/2025 21:27:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي لطلاب جامعة القدّيس يوسف: إبنوا شبكة حوار تُعيد للبنان بعضاً من أمله
lebanon 24
28/08/2025 21:27:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تخريج طلاّب كلّيّتي التّربية في "اللّبنانيّة" والعلوم التّربويّة في جامعة القدّيس يوسف
lebanon 24
28/08/2025 21:27:20 Lebanon 24 Lebanon 24
موفد من الرئيس جوزاف عون يزور جمعية المرسلين الموارنة مهنئًا بعهدها الجديد
lebanon 24
28/08/2025 21:27:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-08-28
14:11 | 2025-08-28
14:00 | 2025-08-28
13:57 | 2025-08-28
13:52 | 2025-08-28
13:52 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24