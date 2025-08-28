الرئيس عون مهنئاً جامعة القديس يوسف: رافد أساسي لتقدم لبنان وازدهاره

Advertisement

هنأ رئيس الجمهورية جامعة القديس يوسف بمرور 150 سنة على تأسيسها في العام 1875، متمنياً أن "تواصل رسالتها النبيلة في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تبقى رافداً أساسياً لتقدم وازدهاره".كلام جاء خلال استقباله بعد ظهر اليوم في ، رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور الأب سليم دكاش مع أعضاء الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جامعة القديس يوسف".ورحب الرئيس عون بالأب دكاش والوفد المرافق منوهاً ب"دور جامعة القديس يوسف وبالرسالة السامية التي حملتها في نشر والمعرفة وترسيخ قيم الحوار والانفتاح والتميز الأكاديمي، لا سيما وأنها شكلت منارة علم وثقافة وحضارة، ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة والعالم وساهمت في تخريج أجيال من المفكرين والعلماء والقادة الذين تركوا بصماتهم في مختلف المجالات. وفيما تمنى الرئيس عون لجامعة القديس يوسف المزيد من التقدم والازدهار"، وشدد على أهمية العلم "المادة المستدامة التي لا تنضب والتي تعنى بالعقول التي تبني الأوطان". واعتبر أن "المؤسسة التي أنشأت لمساعدة جامعة القديس يوسف في تأدية رسالتها، عليها أيضاً مسؤولية تعزيز ثقافة التعاون والتضامن، وستساعد في بناء أجيال "، متمنياً لها التوفيق والنجاح في تحقيق ما تصبو إليه.وفي ختام اللقاء قدم الاب دكاش للرئيس عون كتاباً يروي تاريخ جامعة القديس يوسف منذ تأسيسها وحتى اليوم. (الوكالة الوطنية)