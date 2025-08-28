Advertisement

لبنان

في علما الشعب... هذا ما اكتشفته اليونيفيل وأبلغت الجيش به

Lebanon 24
28-08-2025 | 11:52
Doc-P-1410213-638920043816330886.png
Doc-P-1410213-638920043816330886.png photos 0
كشف المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، اليوم الخميس، انه "في 26 آب، أبلغت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل عن وجود مخزن أسلحة من دون حراسة في محيط بلدة علما الشعب، يحتوي على كمية صغيرة من المتفجرات، وقاذفة صواريخ فارغة مكوّنة من 32 أنبوبًا، ومدخل نفق. وقد تم إبلاغ الجيش بذلك."
