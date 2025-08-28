Advertisement

لبنان

تحذير شديد بشأن حالة الطقس.. إقرأوا الخبر!

Lebanon 24
28-08-2025
دعا المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية Lari الدكتور ميشال أفرام في بيان، "المستهلكين إلى عدم شراء مشروبات على أنواعها أو مياه موضوعة تحت أشعة الشمس في أي محل أو متجر لأنها تصبح غير صالحة للاستهلاك"، ناصحا بـ"وضعها في مكان بعيد عن الشمس والحرارة والرطوبة".
ولاحقا، أعلنت المصلحة في بيان، أن "الطقس يستمر على حاله لغاية الخميس في 4 أيلول، بحيث ترتفع درجات الحرارة قليلا لثلاثة أيام. وبعدها، يعود الطقس عاديا"، مؤكدة أن "لا صحة لما يقال عن منخفضات قادمة"، مشيرة إلى أن "الظاهر أن أيلول لن يحمل أمطارا لغاية الأسبوع الأول من تشرين الأول".

وأكدت "الإعلان عن أي تغييرات في تقارير لاحقة"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن التكهن بأن الشتاء بارد، مثلج أو غزير الأمطار".
 
14:22 | 2025-08-28
14:11 | 2025-08-28
14:00 | 2025-08-28
13:57 | 2025-08-28
13:52 | 2025-08-28
13:52 | 2025-08-28
