سلام: أرحّب بقرار مجلس الأمن الذي مدّد ولاية اليونيفيل

صدر عن الدكتور التالي:أرحّب بقرار الذي مدّد ولاية اليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026، وأشكر كافة على انخراطهم الإيجابي في المفاوضات، وأخصّ بالشكر حامل القلم، ، على جهودها البنّاءة لتأمين التوافق حوله، وكذلك كلّ الدول الصديقة في هذا المجلس التي أبدت تفهّمها لمشاغل .إنّ قرار التجديد هذا هو لمدة عام وأربعة أشهر، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن اعتبارًا من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة. كما يطلب القرار من أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك سبل المساعدة في ما يتعلق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق.وجدّد القرار دعوة إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلّها، وأكّد ضرورة بسط سلطة كامل أراضيها، وفقًا لأحكام السابقة واتفاق ، بحيث لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة ولا سلطة إلا سلطة الحكومة.كذلك، يحثّ القرار على تكثيف دعمه للجيش، بما في ذلك توفير المعدات والمواد والتمويل، لضمان انتشاره الفعّال والمستدام.وأخيرًا، يجدد القرار الدعوة إلى تفعيل الآلية المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والتعاون مع اليونيفيل لضمان التنفيذ الكامل.