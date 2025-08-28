كليمنتس: المفوضية ملتزمة بدعم عودة اللاجئين السوريين من لبنان

Advertisement

بدأت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كليمنتس اليوم، زيارة إقليمية في ، برفقة المديرة الإقليمية لمكتب المفوضية في وشمال ريما جاموس، فالتقت نائب طارق متري، ووزيرة حنين السيد والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.وأشار بيان للمفوضية الى أن كليمنتس شكرت خلال الاجتماعات الرسمية، المسؤولين الذين التقتهم، على "تعاونهم الوثيق مع المفوضية ودورهم الأساسي في دعم عودة اللاجئين إلى . وأكدت المفوضية بمواصلة هذا العمل المهم بالتعاون الوثيق مع ".ولفت البيان الى أنه "عاد أكثر من 168,000 سوري إلى سوريا من لبنان حتى الآن في عام 2025. ويعرب المزيد من اللاجئين السوريين عن نيتهم في العودة. كما وصفت نائبة المفوض السامي تخفيضات التمويل التي أثرت على قدرة المفوضية على الاستجابة، والدعم العاجل المطلوب لتحقيق حلول مستدامة للاجئين، مع مواصلة الاستجابة الإنسانية للاحتياجات الأساسية للمجتمعات الضعيفة في لبنان".