لبنان

كليمنتس: المفوضية ملتزمة بدعم عودة اللاجئين السوريين من لبنان

Lebanon 24
28-08-2025 | 12:38
بدأت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس اليوم، زيارة إقليمية في لبنان، برفقة المديرة الإقليمية لمكتب المفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ريما جاموس، فالتقت نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.
 وأشار بيان للمفوضية الى أن كليمنتس شكرت خلال الاجتماعات الرسمية، المسؤولين الذين التقتهم، على "تعاونهم الوثيق مع المفوضية ودورهم الأساسي في دعم عودة اللاجئين إلى سوريا. وأكدت التزام المفوضية بمواصلة هذا العمل المهم بالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية".

ولفت البيان الى أنه "عاد أكثر من 168,000 سوري إلى سوريا من لبنان حتى الآن في عام 2025. ويعرب المزيد من اللاجئين السوريين عن نيتهم في العودة. كما وصفت نائبة المفوض السامي تخفيضات التمويل التي أثرت على قدرة المفوضية على الاستجابة، والدعم العاجل المطلوب لتحقيق حلول مستدامة للاجئين، مع مواصلة الاستجابة الإنسانية للاحتياجات الأساسية للمجتمعات الضعيفة في لبنان". 
