في أوّل تعليق... هذا ما قاله الرئيس عون بشأن التمديد لليونيفيل

وجه رئيس الجمهورية شكره لأعضاء مجلس الامن الدولي الخمسة عشر الذين صوتوا بالإجماع لصالح قرار التمديد لقوات اليونيفيل حتى 31 كانون الاول 2026.وشكر الرئيس خصوصاً حاملة القلم على الجهد الذي بذلته. والولايات المتحدة الأميركية على تفهمها لظروف ودعمها للمسودة . كما باقي الأعضاء على ملاحظاتهم القيمة التي خلصت الى صدور القرار .كما نوّه الرئيس بجهود المسؤولين اللبنانيين الذين واكبوا هذا الاستحقاق. من بعثة لبنان في الى وكافة الجهات الحكومية المعنية.وامل ان تكون الأشهر الستة عشر المقبلة من عمل اليونيفيل فرصة لإنقاذ الوضع اللبناني وتثبيت الاستقرار على حدودنا الجنوبية، وان تكون السنة الإضافية للانسحاب المهلة الثابتة لتأكيد وتثبيت سيادة لبنان على كامل حدوده