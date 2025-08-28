Advertisement

لبنان

​آخر خبر عن إنفجار "الدرون" الإسرائيليّة في الناقورة... شهيدان وجريح للجيش

Lebanon 24
28-08-2025 | 13:13
استشهد عسكريان في الجيش، في انفجار طائرة "درون" إسرائيليّة في بلدة الناقورة.
وبحسب المعلومات، فإنّ الشهيدين من فوج الهندسة وهما:
 
- الملازم أوّل م.ا
- المعاون أوّل ر.ط
 
كذلك، أُصيب الرقيب أوّل خ.ت في انفجار "الدرون".
 
 
 
