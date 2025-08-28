​آخر خبر عن إنفجار "الدرون" الإسرائيليّة في الناقورة... شهيدان وجريح للجيش

استشهد عسكريان في الجيش، في انفجار طائرة " " إسرائيليّة في بلدة .

Advertisement

وبحسب المعلومات، فإنّ الشهيدين من فوج الهندسة وهما:

- الملازم أوّل م.ا

- المعاون أوّل ر.ط

كذلك، أُصيب الرقيب أوّل خ.ت في انفجار "الدرون".