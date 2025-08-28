بيان للجيش عن "حادثة الناقورة"... هذا ما أعلنه

صدر عن البيان الآتي:

أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدوّ بعد سقوطها في منطقة ، انفجرت ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين.