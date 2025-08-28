Advertisement

لبنان

الرئيس عون: مرة جديدة يدفع الجيش بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب

Lebanon 24
28-08-2025 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1410247-638920096716544255.png
Doc-P-1410247-638920096716544255.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن المه الشديد لاستشهاد ضابط ومعاون اول في الجيش  وجرح جندي مساء اليوم نتيجة انفجار مسيرة اسرائيلية سقطت في منطقة رأس الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب ، وذلك خلال الكشف عليها.
Advertisement
وقال الرئيس عون بعد اطلاعه من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على تفاصيل الحادث المؤلم، ان الجيش يدفع مرة اخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب ، وهذا هو الحادث  الرابع الذي يستشهد فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوبي الليطاني وقد تزامن مع تمديد مجلس الامن للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل " ودعوة المجتمع الدولي اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية .
وقدم الرئيس عون تعازيه بالشهيدين لقائد الجيش والمؤسسة العسكرية سائلا لهما الرحمة ولذويهما الصبر والسلوان ، متمنيا الشفاء العاجل للجندي الجريح.
مواضيع ذات صلة
أبي رميا: ندفع دماءً ثمناً للاستقرار في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية
lebanon 24
28/08/2025 21:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يدفع جنبلاط ثمن موقفه من أحداث السويداء سياسيًا؟
lebanon 24
28/08/2025 21:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ درعا أنور الزعبي: ندعو أبناء المحافظة إلى التمسك بقيم التعايش والحفاظ على استقرار محافظتنا
lebanon 24
28/08/2025 21:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الناتو سيدفع لنا ثمن الأسلحة المرسلة لأوكرانيا
lebanon 24
28/08/2025 21:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:22 | 2025-08-28
14:11 | 2025-08-28
14:00 | 2025-08-28
13:57 | 2025-08-28
13:52 | 2025-08-28
13:52 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24