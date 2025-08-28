الرئيس عون: مرة جديدة يدفع الجيش بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب

Advertisement

اعرب رئيس الجمهورية عن المه الشديد لاستشهاد ضابط ومعاون اول في الجيش وجرح جندي مساء اليوم نتيجة انفجار مسيرة اسرائيلية سقطت في منطقة رأس الناقورة في القطاع من الجنوب ، وذلك خلال الكشف عليها.وقال بعد اطلاعه من العماد رودولف هيكل على تفاصيل الحادث المؤلم، ان الجيش يدفع مرة اخرى ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب ، وهذا هو الحادث الرابع الذي يستشهد فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوبي الليطاني وقد تزامن مع تمديد مجلس الامن للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل " ودعوة اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وتمكين من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية .وقدم الرئيس عون تعازيه بالشهيدين لقائد الجيش والمؤسسة العسكرية سائلا لهما الرحمة ولذويهما الصبر والسلوان ، متمنيا الشفاء العاجل للجندي الجريح.