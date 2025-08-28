بري: قوات اليونيفل شهود وشهداء على تمسك لبنان بالقرارات الدولية

شكر لـ"أعضاء التصويت بالإجماع بتمديد مهام قوات اليونيفل لولاية جديدة"، وقال: "47 عاما من وجود قوات حفظ السلام في منطقة جنوب الليطاني شهودا وشهداء على إلتزام واللبنانيين، وخصوصا أبناء الجنوب، الشرعية الدولية وقراراتها التي تحفظ وتصون حقوقهم في أرضهم وسيادتهم حتى الحدود الدولية، على أمل الوصول إلى إجماع دولي آخر يضع حداً للاعتداءات المتواصلة على لبنان، وآخرها مساء اليوم والتي أدت إلى سقوط شهيدين من وجرح آخر، إجماع يلزم تنفيذ القرار 1701 وتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار". (الوكالة الوطنية)

