لبنان
بري: قوات اليونيفل شهود وشهداء على تمسك لبنان بالقرارات الدولية
Lebanon 24
28-08-2025
|
13:26
A-
A+
شكر
رئيس مجلس النواب نبيه بري
لـ"أعضاء
مجلس الأمن
التصويت بالإجماع بتمديد مهام قوات اليونيفل لولاية جديدة"، وقال: "47 عاما من وجود قوات حفظ السلام في منطقة جنوب الليطاني شهودا وشهداء على إلتزام
لبنان
واللبنانيين، وخصوصا أبناء الجنوب، الشرعية الدولية وقراراتها التي تحفظ وتصون حقوقهم في أرضهم وسيادتهم حتى الحدود الدولية، على أمل الوصول إلى إجماع دولي آخر يضع حداً للاعتداءات
الإسرائيلية
المتواصلة على لبنان، وآخرها مساء اليوم والتي أدت إلى سقوط شهيدين من
الجيش اللبناني
وجرح آخر، إجماع يلزم
إسرائيل
تنفيذ القرار 1701 وتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار". (الوكالة الوطنية)
