صلح: أين موقف الحكومة من الاعتداء الإسرائيلي على الجيش؟

علق النائب على استهداف العدو للجيش في الجنوب، وقال في تصريح: " إلى الأبطال، وبالشفاء العاجل للجرحى الذين استهدفهم العدو الإسرائيلي اليوم. وأسأل السياديين والحكومة ورئاسة الجمهورية: ما هو موقفكم من استهداف جيشنا وضباطنا ورتبائنا؟ أليس هذا اعتداءً سافرًا على كلّه؟!".وختم: "آن الأوان أن تعودوا إلى لبنانيتكم، وأن تكفّوا عن الانبطاح والرضوخ للمطالب الأميركية- . وحدها معادلة الجيش والشعب والمقاومة كانت وستبقى الضمانة الحقيقية لحماية لبنان وأرضه وسيادته وكرامته".