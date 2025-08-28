Advertisement

لبنان

صلح: أين موقف الحكومة من الاعتداء الإسرائيلي على الجيش؟

Lebanon 24
28-08-2025 | 13:32
علق النائب ينال صلح على استهداف العدو الإسرائيلي للجيش في الجنوب،  وقال في تصريح: " الرحمة إلى شهداء الجيش اللبناني الأبطال، وبالشفاء العاجل للجرحى الذين استهدفهم العدو الإسرائيلي اليوم. وأسأل السياديين والحكومة ورئاسة الجمهورية: ما هو موقفكم من استهداف جيشنا وضباطنا ورتبائنا؟ أليس هذا اعتداءً سافرًا على لبنان كلّه؟!".
وختم: "آن الأوان أن تعودوا إلى لبنانيتكم، وأن تكفّوا عن الانبطاح والرضوخ للمطالب الأميركية- الإسرائيلية. وحدها معادلة الجيش والشعب والمقاومة كانت وستبقى الضمانة الحقيقية لحماية لبنان وأرضه وسيادته وكرامته".
(الوكالة الوطنية)
