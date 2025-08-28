خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش

استشهد الملازم أوّل في الجيش م.ا، في انفجار طائرة " " إسرائيليّة في بلدة في .

Advertisement

وبحسب المعلومات، كان م.ا يستعدّ للإحتفال بخطوبته يوم غدّ، لكنه استشهد أثناء الكشف على الطائرة الإسرائيليّة.