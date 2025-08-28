Advertisement

لبنان

خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش

Lebanon 24
28-08-2025 | 13:29
استشهد الملازم أوّل في الجيش م.ا، في انفجار طائرة "درون" إسرائيليّة في بلدة الناقورة في جنوب لبنان.
وبحسب المعلومات، كان م.ا يستعدّ للإحتفال بخطوبته يوم غدّ، لكنه استشهد أثناء الكشف على الطائرة الإسرائيليّة.
 
 
 
