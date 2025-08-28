Advertisement

لبنان

مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-08-2025 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1410255-638920110251435773.jpg
Doc-P-1410255-638920110251435773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت وحدات وقطع الجيش بعد ظهر اليوم توزيع الهبة القطرية المقدمة كدعم  من دولة قطر الى جميع عناصر الجيش  ضباطا وأفرادا ورتباء، وهي عبارة عن 150 دولارا لكل عنصر.
Advertisement
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بالليرة.. هذه قيمة "ضبط الفوميه"
lebanon 24
29/08/2025 03:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
صفقة أسلحة جديدة بين أميركا وإسرائيل.. هذه قيمتها
lebanon 24
29/08/2025 03:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تبلغ شركات الطيران السودانية بوقف الرحلات بين البلدين بدءا من اليوم (الحدث)
lebanon 24
29/08/2025 03:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام عزى باستشهاد عناصر الجيش: لبنان دولةً وشعبًا ينحني إجلالًا أمام تضحيات أبطاله
lebanon 24
29/08/2025 03:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:22 | 2025-08-28
16:37 | 2025-08-28
16:31 | 2025-08-28
16:02 | 2025-08-28
15:54 | 2025-08-28
15:50 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24