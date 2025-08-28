مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته

بدأت وحدات وقطع الجيش بعد ظهر اليوم توزيع الهبة المقدمة كدعم من الى جميع عناصر الجيش ضباطا وأفرادا ورتباء، وهي عبارة عن 150 دولارا لكل عنصر.

Advertisement