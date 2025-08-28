Advertisement

لبنان

ما حقيقة تعرّض نواف سلام لوعكة صحية؟

Lebanon 24
28-08-2025 | 13:33
A-
A+
Doc-P-1410257-638920113632257021.jpg
Doc-P-1410257-638920113632257021.jpg photos 0
صدر عن قناة الجديد بيان أشارت فيه إلى أنّ "روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا عبر منصتي 'إكس' و'واتساب' خبراً منسوباً إلى القناة حول تعرض رئيس الحكومة نواف سلام لوعكة صحية".
وأكّدت القناة في بيانها أنّها "لم تنشر أي خبر من هذا النوع، وأن سلام بصحة جيدة".

يُذكر أن الرئيس سلام في طريق العودة من القاهرة إلى بيروت مساء اليوم.
