لبنان
ما حقيقة تعرّض نواف سلام لوعكة صحية؟
Lebanon 24
28-08-2025
|
13:33
A-
A+
0
صدر عن
قناة الجديد
بيان أشارت فيه إلى أنّ "روّاد
مواقع التواصل الاجتماعي
تداولوا عبر منصتي 'إكس' و'
واتساب
' خبراً منسوباً إلى القناة حول تعرض رئيس الحكومة
نواف سلام
لوعكة صحية".
وأكّدت القناة في بيانها أنّها "لم تنشر أي خبر من هذا النوع، وأن سلام بصحة جيدة".
يُذكر أن الرئيس سلام في طريق العودة من
القاهرة
إلى
بيروت
مساء اليوم.
