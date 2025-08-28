ما حقيقة تعرّض نواف سلام لوعكة صحية؟

Advertisement

صدر عن بيان أشارت فيه إلى أنّ "روّاد تداولوا عبر منصتي 'إكس' و' ' خبراً منسوباً إلى القناة حول تعرض رئيس الحكومة لوعكة صحية".وأكّدت القناة في بيانها أنّها "لم تنشر أي خبر من هذا النوع، وأن سلام بصحة جيدة".يُذكر أن الرئيس سلام في طريق العودة من إلى مساء اليوم.