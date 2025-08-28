بالصورة... إطلاق نار على سيارة في الدامور وحالة السائق حرجة

علم " "، أنّ مجهولين أطلقوا النار من رشاش حربيّ، على سيارة في بلدة .

وأُصيب سائق السيارة بعدّة طلقات ناريّة، ونُقِلَ إلى المستشفى وحالته حرجة.