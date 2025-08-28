Advertisement

لبنان

بالصورة... إطلاق نار على سيارة في الدامور وحالة السائق حرجة

Lebanon 24
28-08-2025 | 13:52
A-
A+
Doc-P-1410259-638920116861835198.jpg
Doc-P-1410259-638920116861835198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار من رشاش حربيّ، على سيارة في بلدة الدامور.
Advertisement
 
 
وأُصيب سائق السيارة بعدّة طلقات ناريّة، ونُقِلَ إلى المستشفى وحالته حرجة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في هذه المنطقة.. إطلاق نار وإصابة 7 أشخاص بينهم حالات حرجة
lebanon 24
29/08/2025 03:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أسد يهاجم امرأة في استراليا والضحية في حالة حرجة!
lebanon 24
29/08/2025 03:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: 20 من الأسرى أحياء و 2 منهم بحالة حرجة
lebanon 24
29/08/2025 03:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس... سقط وحالته حرجة
lebanon 24
29/08/2025 03:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:22 | 2025-08-28
16:37 | 2025-08-28
16:31 | 2025-08-28
16:02 | 2025-08-28
15:54 | 2025-08-28
15:50 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24