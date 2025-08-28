Advertisement

لبنان

باسيل: تحية لروح كل شهيد يسقط ليحمي الوطن

Lebanon 24
28-08-2025 | 13:33
Doc-P-1410263-638920124020921113.jpeg
Doc-P-1410263-638920124020921113.jpeg photos 0
كتب رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصة "إكس": "الأثمان يلي عم يدفعها الجيش بالجنوب من دماء الشهداء والجرحى هي دليل على حجم التحديات والتضحيات".
تابع: "تحية لروح كل شهيد عم يسقط ليحمي الوطن. تعازينا لقيادة الجيش ولعائلات الشهداء، على أمل نقدر نبني وطن يعيش فيه أولادنا بكرامة وسلام". 
