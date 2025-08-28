باسيل: تحية لروح كل شهيد يسقط ليحمي الوطن

Advertisement

كتب رئيس ، عبر حسابه على منصة "إكس": "الأثمان يلي عم يدفعها الجيش بالجنوب من دماء والجرحى هي دليل على حجم التحديات والتضحيات".تابع: "تحية لروح كل عم يسقط ليحمي الوطن. تعازينا لقيادة الجيش ولعائلات الشهداء، نقدر نبني وطن يعيش فيه أولادنا بكرامة وسلام".