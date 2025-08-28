Advertisement

لبنان

بالصور... مناورة مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الدّاخلي

Lebanon 24
28-08-2025 | 13:57
A-
A+
Doc-P-1410264-638920127872695689.jpeg
Doc-P-1410264-638920127872695689.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:
Advertisement

في إطار العمل المشترك والتعاون المستمرّ بين الجيش والمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بتاريخ 28-08-2025 أشرف المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء رائد عبدالله، ورئيس أركان الجيش اللواء الركن حسان عوده على تنفيذ فوج مغاوير البحر في الجيش اللبناني لمناورة قتاليّة بالتنسيق مع السريّة الخاصّة- الفهود وفوج التدخّل السّريع من وحدة القوى السيّارة في مرفأ بيار الجميل- المتن، تُحاكي مواجهة مجموعة إرهابيّة على متن سفينة تجاريّة تسلّلت إلى داخل أحد المباني على الشاطئ.

وحضر المناورة رئيس هيئة الأركان في قوى الأمن الدّاخلي العميد الطبيب ألفرد حنا، وقائد وحدة القوى السيّارة العميد طوني متّى وقائد فوج مغاوير البحر في الجيش العميد باسم الأيّوبي، بالإضافة إلى عدد من الضبّاط.

وتميّزت هذه المناورة بالمستوى الاحترافي العالي للعناصر المُشاركة من المؤسّستين، كما أظهرت استعدادًا عاليًا لمجابهة أيّة مخاطر.










































































































مواضيع ذات صلة
الحدث: اشتباكات متقطعة بين مسلحين في السويداء وقوى الأمن الداخلي
lebanon 24
29/08/2025 03:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بروتوكول تعاون أكاديمي بين الجامعة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي
lebanon 24
29/08/2025 03:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا والصين ستجريان مناورات بحرية مشتركة بين 5-1 آب المقبل (إنترفاكس)
lebanon 24
29/08/2025 03:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... الرئيس عون زار سرية حرس رئاسة الجمهورية التابعة لقوى الأمن الداخلي
lebanon 24
29/08/2025 03:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:22 | 2025-08-28
16:37 | 2025-08-28
16:31 | 2025-08-28
16:02 | 2025-08-28
15:54 | 2025-08-28
15:50 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24