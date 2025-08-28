بالصور... مناورة مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الدّاخلي

Advertisement

في إطار العمل المشترك والتعاون المستمرّ بين الجيش والمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بتاريخ 28-08-2025 أشرف لقوى الأمن الدّاخلي اللواء رائد عبدالله، ورئيس أركان الجيش اللواء الركن حسان عوده على تنفيذ فوج مغاوير البحر في لمناورة قتاليّة بالتنسيق مع السريّة الخاصّة- الفهود وفوج التدخّل السّريع من وحدة القوى السيّارة في مرفأ الجميل- المتن، تُحاكي مواجهة مجموعة إرهابيّة على متن سفينة تجاريّة تسلّلت إلى داخل أحد المباني على الشاطئ.وحضر المناورة رئيس في قوى الأمن الدّاخلي العميد الطبيب ألفرد حنا، وقائد وحدة القوى السيّارة العميد طوني متّى وقائد فوج مغاوير البحر في باسم الأيّوبي، بالإضافة إلى عدد من الضبّاط.وتميّزت هذه المناورة بالمستوى الاحترافي العالي للعناصر المُشاركة من المؤسّستين، كما أظهرت استعدادًا عاليًا لمجابهة أيّة مخاطر.