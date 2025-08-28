Advertisement

لبنان

ملثمان أطلقا النار على شاب في طرابلس

Lebanon 24
28-08-2025 | 14:47
A-
A+
Doc-P-1410280-638920152096594588.jpg
Doc-P-1410280-638920152096594588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق ملثمان يستقلان دراجة ناريّة، النار على ز.ع في شارع الجديد في القبة - طرابلس.
Advertisement
 
 
وأُصيب ز.ع بقدمه، ونُقِلَ إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. اطلق النار عليه ولاذ بالفرار
lebanon 24
29/08/2025 03:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم كلاب شاردة على شاب في طرابلس!
lebanon 24
29/08/2025 03:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بشكل مباشر.. شخص يطلق النار على 3 عمّال في طرابلس
lebanon 24
29/08/2025 03:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. توقيف شاب يشعل النيران في طرابلس (فيديو)
lebanon 24
29/08/2025 03:43:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:22 | 2025-08-28
16:37 | 2025-08-28
16:31 | 2025-08-28
16:02 | 2025-08-28
15:54 | 2025-08-28
15:50 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24