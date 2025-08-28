محامي هنيبعل القذافي: حزب سياسي يحتجز موكلي انتقاماً من والده

Advertisement

قال محامي إن: "حزب سياسي لبناني يريد اتخاذ هنيبعل رهينة انتقاما من والده".وأشار المحامي الى أن: "لا علاقة بين هنيبعل واختفاء ".وأكد أن "وضعه الصحي والنفسي هش جدا".وتابع أن: "لا مبرر لاحتجازه 10 سنوات في بدون محاكمة".وأفاد بأن "لدينا وثائق تثبت عدم علاقته بأي دور سياسي أو إداري بسلطة والده".أضاف "لا علاقة له باختفاء موسى وطالبنا إخلاء سبيله".وقال إن "توقيف سياسي والحكومة الحالية براء من توقيفه".واشار الى أن "طالبنا لبنان بإخلاء سبيل القذافي لتوقيفه بدون تهمة".