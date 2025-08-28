Advertisement

لبنان

معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد

Lebanon 24
28-08-2025 | 15:08
Doc-P-1410290-638920160666305379.jpg
Doc-P-1410290-638920160666305379.jpg photos 0
علم "لبنان 24"، أنّ الشاب خليل أبو مراد تُوفِيَ متأثّراً بإصابته، بعدما طارده مجهولون كانوا يستقلّون سيارة ودراجة ناريّة، وأطلقوا النار عليه، وهو داخل مركبته في بلدة الدامور.
