أحمد الحريري: الاعتداءات الإسرائيلية لن تنال من وحدة اللبنانيين

تقدم لـ" " أحمد بأحر التعازي إلى بالشهيدين الملازم أول محمد والمعاون أول رفعت طعيمي اللذين ارتقيا جراء الاعتداء على .وكتب عبر منصة "أكس"، مساء اليوم: "قدر جيشنا أن يواصل تقديم التضحيات على مذبح حماية الاستقرار في الجنوب والدفاع عن سيادة الوطن، وقدرنا جميعاً أن نتوحد في مواجهة العدو الإسرائيلي الذي لا يتوقف عن خرق واحتلال أرضنا وارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا وجيشنا".وختم بالقول :" ننحني إجلالاً أمام دماء الأبطال، ونتقدم بأحرّ التعازي إلى المؤسسة العسكرية وعائلات الشهيدين، وإلى كل اللبنانيين".