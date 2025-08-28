Advertisement

لبنان

أحمد الحريري: الاعتداءات الإسرائيلية لن تنال من وحدة اللبنانيين

Lebanon 24
28-08-2025 | 15:15
تقدم الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري بأحر التعازي إلى المؤسسة العسكرية بالشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت طعيمي اللذين ارتقيا جراء الاعتداء الإسرائيلي على الناقورة.
وكتب عبر منصة "أكس"، مساء اليوم: "قدر جيشنا أن يواصل تقديم التضحيات على مذبح حماية الاستقرار في الجنوب والدفاع عن سيادة الوطن، وقدرنا جميعاً أن نتوحد في مواجهة العدو الإسرائيلي الذي لا يتوقف عن خرق القرارات الدولية واحتلال أرضنا وارتكاب أبشع الجرائم بحق شعبنا وجيشنا".

وختم بالقول :" ننحني إجلالاً أمام دماء الأبطال، ونتقدم بأحرّ التعازي إلى المؤسسة العسكرية وعائلات الشهيدين، وإلى كل اللبنانيين". 
