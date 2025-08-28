Advertisement

لبنان

مسؤول أميركيّ يُلوّح بـ"الخطة ب" لنزع سلاح حزب الله... ماذا قصد؟

Lebanon 24
28-08-2025 | 15:40
قال السيناتور الجمهوريّ ليندسي غراهام "حان الوقت لإنهاء وجود "حزب الله".
وأضاف غراهام: "حزب الله" تُدربه إيران وهو مخلص لها".
 
 
وتابع: "إذا لم يُنزع سلاح "حزب الله" سلميّاً فعلينا النظر في الخطة "ب" التي تقضي بنزع سلاحه بالقوّة العسكريّة".
 
 
 
لبنان

