قال السيناتور الجمهوريّ "حان الوقت لإنهاء وجود " ".

Advertisement

وأضاف : "حزب الله" تُدربه وهو مخلص لها".

وتابع: "إذا لم يُنزع سلاح "حزب الله" سلميّاً فعلينا النظر في الخطة "ب" التي تقضي بنزع سلاحه بالقوّة العسكريّة".