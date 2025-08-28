Advertisement

لبنان

أبو زيد: ضريبة جديدة يدفعها الجيش على تراب الجنوب

Lebanon 24
28-08-2025
كتب النائب السابق أمل أبو زيد على منصة "أكس"، ما يلي: "ضريبة جديدة يدفعها الجيش على تراب الجنوب بإرتقاء ضابط وجندي في خلال أداء الواجب الوطني والعسكري".
واضاف"الرحمة لروحهما والتعازي الحارة للمؤسسة العسكرية على تضحياتها".
