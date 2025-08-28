Advertisement

لبنان

وفاة طفلة دهساً في بلدة إيزال

Lebanon 24
28-08-2025 | 15:54
تُوفيت طفلة في بلدة إيزال في الضنية، بعدما دهستها سيارة عن طريق الخطأ.
