لبنان

كلمة لبرّي الأحد المقبل… وهذه أبرز المحاور التي سيتطرّق إليها

Lebanon 24
28-08-2025 | 16:02


أفادت مصادر قناة "الحدث"، أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي سيلقي كلمة يوم الأحد المقبل في الذكرى الـ 47 لتغييب الإمام موسى الصدر
وبحسب المصادر، إن برّي سيرفض في كلمته أي تصادم بين الجيش وحزب الله. 

المصادر نفسها، كشفت أن برّي سيشرح في كلمته أسباب تعثر اتصالاته مع توم برّاك حيال سلاح حزب الله"، كما سيرحب في كلمته بقرار التمديد الأممي  لـ"اليونيفيل".
