تفخيخ خطة الجيش قبل إقرارها

كتب غاصب المختار في"اللواء":نسفت والموفدون الأميركيون أي إمكانية لموافقة وحركة أمل على الشروط $والمطالب الجديدة التي تفتقر الى الضمانات التنفيذية من جانب ، وجاءت أيضا فكرة الرئيس الأميركي بإقامة «منطقة اقتصادية في قرى الشريط الحدودي خالية من السكان» تلبية لطلب كيان الاحتلال، لتزيد من قناعة اللبنانيين بأن لا الأميركي جادّ في مسعاه لإنهاء التوتر ووقف الأعمال العدائية، ولا بصدد تنفيذ أي خطوة تعيد أهالي الجنوب الى قراهم. وأن كل الجهد الأميركي والإسرائيلي ينصب على أمر واحد هو أن يكون بلا حولٍ ولا طولٍ ولا قدرة على مواجهة مطامع واعتداءاته مستقبلاً، تماما كما تفعله إسرائيل في من قصف وتدمير البنى والقدرات العسكرية الباقية من بحجة إزالة أي تهديد.وفي لبنان، ما زالت اعتداءات كيان الاحتلال تقتصر خلال الفترة الأخيرة على غارات عنيفة أحيانا على مناطق الجنوب – كما حصل أمس- وعلى بعض مناطق .أما وقد انتهت زيارة الموفدين الى ما انتهت إليه من إعادة الأمور الى نقطة الصفر نتيجة الطرح غير العقلاني وغير المتوازن، يبقى السؤال ماذا بعد؟ والى أين ستذهب الأمور بعد جلسة الحكومة المرتقبة الاثنين المقبل وبعد إقرار خطة الجيش لجمع السلاح؟