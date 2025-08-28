Advertisement

لبنان

تفخيخ خطة الجيش قبل إقرارها

Lebanon 24
28-08-2025 | 22:54
A-
A+
Doc-P-1410368-638920437464363436.png
Doc-P-1410368-638920437464363436.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب غاصب المختار في"اللواء":نسفت إسرائيل والموفدون الأميركيون أي إمكانية لموافقة حزب الله وحركة أمل على الشروط $والمطالب الجديدة التي تفتقر الى الضمانات التنفيذية من جانب الاحتلال، وجاءت أيضا فكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقامة «منطقة اقتصادية في قرى الشريط الحدودي خالية من السكان» تلبية لطلب كيان الاحتلال، لتزيد من قناعة اللبنانيين بأن لا الأميركي جادّ في مسعاه لإنهاء التوتر ووقف الأعمال العدائية، ولا الإسرائيلي بصدد تنفيذ أي خطوة تعيد أهالي الجنوب الى قراهم. وأن كل الجهد الأميركي والإسرائيلي ينصب على أمر واحد هو أن يكون لبنان بلا حولٍ ولا طولٍ ولا قدرة على مواجهة مطامع الكيان الإسرائيلي واعتداءاته مستقبلاً، تماما كما تفعله إسرائيل في سوريا من قصف وتدمير البنى والقدرات العسكرية الباقية من الجيش السوري بحجة إزالة أي تهديد.
Advertisement
وفي لبنان، ما زالت اعتداءات كيان الاحتلال تقتصر خلال الفترة الأخيرة على غارات عنيفة أحيانا على مناطق الجنوب – كما حصل أمس- وعلى بعض مناطق البقاع.
أما وقد انتهت زيارة الموفدين الأميركيين الى ما انتهت إليه من إعادة الأمور الى نقطة الصفر نتيجة الطرح غير العقلاني وغير المتوازن، يبقى السؤال ماذا بعد؟ والى أين ستذهب الأمور بعد جلسة الحكومة المرتقبة الاثنين المقبل وبعد إقرار خطة الجيش لجمع السلاح؟
 
مواضيع ذات صلة
بعد تفخيخ وتفجير معمل من قبل القوات الإسرائيلية في البلدة.. بيان صادر عن بلدية ميس الجبل
lebanon 24
29/08/2025 06:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هواجس من تحركات في الشارع قبل جلسة مناقشة خطة الجيش لتسليم السلاح
lebanon 24
29/08/2025 06:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: الجيش سيقدم خطة لجمع السلاح قبل نهاية الشهر
lebanon 24
29/08/2025 06:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي (الجزيرة)
lebanon 24
29/08/2025 06:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:05 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:10 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:18 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:01 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:05 | 2025-08-28
22:07 | 2025-08-28
22:10 | 2025-08-28
22:18 | 2025-08-28
23:01 | 2025-08-28
22:53 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24