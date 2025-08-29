توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)

أدّت جريمة، حصلت أمس في بلدة ، إلى وفاة الشاب خليل متأثّراً بإصابته، بعدما طارده مجهولون كانوا يستقلّون سيارة ودراجة ناريّة، وأطلقوا النار عليه، وهو داخل مركبته في بلدة الدامور، حسب مندوبة " ".



أدّت جريمة، حصلت أمس في بلدة الدامور، إلى وفاة الشاب خليل أبو مراد متأثّراً بإصابته، بعدما طارده مجهولون كانوا يستقلّون سيارة ودراجة ناريّة، وأطلقوا النار عليه، وهو داخل مركبته في بلدة الدامور، حسب مندوبة "لبنان24".



وتم قطع طريق الدامور باتجاه بيروت، أمس ليلا، ما تسبب بزحمة سير…