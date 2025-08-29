ماكرون بعد تمديد مهمة اليونيفيل: السيادة اللبنانية يجب أن تُحترم بالكامل

Advertisement

رحب إيمانويل ماكرون فجرا، بتمديد الدولي مهمة قوة حفظ السلام في (اليونيفيل) حتى 2027، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة انسحاب القوات من نقاط حدودية لبنانية ما زالت تحتلها، بحسب "فرانس برس".وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس"، إثر محادثات هاتفية مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس نواف سلام: "لقد أشدتُ بالقرارات الشجاعة التي اتّخذتها السلطة التنفيذية نحو استعادة حصرية القوة. أشجّع الحكومة اللبنانية على اعتماد الخطة التي ستُعرض على مجلس الوزراء لهذا الغرض".أضاف أن "المبعوث الفرنسي الخاص إلى ، جان-إيف لودريان، "سيزور لبنان للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات على أولوياتنا بمجرد اعتمادها".وشدد على أن "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وإنهاء كل الانتهاكات للسيادة اللبنانية هما شرطان أساسيان لتنفيذ هذه الخطة".أضاف: "لطالما أبدت استعدادها لأداء دور في تسليم النقاط التي لا تزال تحتلها ". (الوكالة الوطنية)