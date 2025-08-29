أبدى أسفه.. الجيش الإسرائيلي يعلّق على استشهاد عسكريين لبنانيين

أعرب الجيش في بيان عن أسفه لـ "إصابة" جنود من ويحقق في حادثة تتعلق بذخيرة غير منفجرة خلال ضربة في .وقال الجيش الإسرائيلي أنّ خللا فنيا أدى لعدم انفجار الذخيرة بالغارة على أمس.وأشار إلى أنّ الغارة أمس لم تستهدف جنودا لبنانيين.

وكان قد أعلن الجيش في بيان، الخميس، أنّه "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة ، انفجرت ما أدّى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين".وسقطت المسيّرة بينما كانت تحاول إلقاءها على حفارة في بلدة الناقورة.وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهما:• الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل.- من مواليد 9 / 1 /1996 داريا – .- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 14 / 11 /2016.- حائز على تنويه العماد وتهنئته مرّات عدّة.- الوضع العائلي: عازب.(تحدد مراسم التشييع لاحقاً).• المعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي.- من مواليد 21 / 7 /1980 تربل - .- تطوّع في الجيش بصفة جندي متمرّن اعتباراً من 7 / 4 /2001.- حائز أوسمة عدّة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرّات عدّة.- متأهل وله 6 أولاد.