لبنان

أبدى أسفه.. الجيش الإسرائيلي يعلّق على استشهاد عسكريين لبنانيين

Lebanon 24
29-08-2025 | 01:06
Doc-P-1410408-638920518469728015.png
Doc-P-1410408-638920518469728015.png photos 0
أعرب الجيش الإسرائيلي في بيان عن أسفه لـ "إصابة" جنود من الجيش اللبناني ويحقق في حادثة تتعلق بذخيرة غير منفجرة خلال ضربة في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي أنّ خللا فنيا أدى لعدم انفجار الذخيرة بالغارة على حزب الله أمس.

وأشار إلى أنّ الغارة أمس لم تستهدف جنودا لبنانيين.
 
وكان قد أعلن الجيش في بيان، الخميس، أنّه "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدّى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين".

وسقطت المسيّرة بينما كانت تحاول إلقاءها على حفارة في بلدة الناقورة.

وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهما:

• الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل.
- من مواليد 9 / 1 /1996 داريا – الشوف.
- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 14 / 11 /2016.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرّات عدّة.
- الوضع العائلي: عازب.
(تحدد مراسم التشييع لاحقاً).               


• المعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي.
- من مواليد 21 / 7 /1980 تربل - زحلة.
- تطوّع في الجيش بصفة جندي متمرّن اعتباراً من 7 / 4 /2001.
- حائز أوسمة عدّة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرّات عدّة.
- متأهل وله 6 أولاد. 
المعاون أول رفعت الطعيمي والملازم أول محمد إسماعيل. (قيادة الجيش)



