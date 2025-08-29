Advertisement

لبنان

التهدئة مشروطة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
29-08-2025 | 01:15
تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أنّ مساعي حقيقية تجري في الكواليس بين "الثنائي الشيعي" وعدد من الأطراف الرسمية في الدولة اللبنانية، هدفها منع انزلاق الشارع نحو أي تصعيد في هذه المرحلة الدقيقة.
وبحسب المعلومات، فإنّ الاتصالات قطعت شوطاً متقدماً ونجحت في تحقيق قدر من التفاهم على إبقاء الساحة الداخلية تحت السيطرة، خصوصاً مع تنامي المخاوف من انعكاسات التوترات الإقليمية".

وتؤكد المصادر "أنّ تجاوب الثنائي جدّي وفعلي حتى اللحظة، لكنه يبقى مشروطاً بعدم إقدام الحكومة على خطوات تصعيدية جديدة قد تعيد التوتر إلى اقصاه وتدفع الأوضاع نحو مسار أكثر تعقيداً".
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

