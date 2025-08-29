28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التهدئة مشروطة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
29-08-2025
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير مصادر سياسية مطلعة إلى أنّ مساعي حقيقية تجري في الكواليس بين "
الثنائي
الشيعي
" وعدد من الأطراف الرسمية في
الدولة اللبنانية
، هدفها منع انزلاق الشارع نحو أي تصعيد في هذه المرحلة الدقيقة.
Advertisement
وبحسب المعلومات، فإنّ الاتصالات قطعت شوطاً متقدماً ونجحت في تحقيق قدر من التفاهم على إبقاء الساحة الداخلية
تحت السيطرة
، خصوصاً مع تنامي المخاوف من انعكاسات التوترات الإقليمية".
وتؤكد المصادر "أنّ تجاوب الثنائي جدّي وفعلي حتى اللحظة، لكنه يبقى مشروطاً بعدم إقدام الحكومة على خطوات تصعيدية جديدة قد تعيد التوتر إلى اقصاه وتدفع الأوضاع نحو مسار أكثر تعقيداً".
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
مستشار خامنئي: نرفض إجراء مفاوضات نووية مشروطة بوقف التخصيب
Lebanon 24
مستشار خامنئي: نرفض إجراء مفاوضات نووية مشروطة بوقف التخصيب
29/08/2025 09:50:00
29/08/2025 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار خامنئي: لن نجري أي مفاوضات مشروطة بوقف التخصيب
Lebanon 24
مستشار خامنئي: لن نجري أي مفاوضات مشروطة بوقف التخصيب
29/08/2025 09:50:00
29/08/2025 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورقة مشروطة... والشرع يعيد التاريخ!
Lebanon 24
ورقة مشروطة... والشرع يعيد التاريخ!
29/08/2025 09:50:00
29/08/2025 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن مصدر أمني سوري: التهدئة بالسويداء ستتيح للحكومة إعادة العائلات إليها سريعا
Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن مصدر أمني سوري: التهدئة بالسويداء ستتيح للحكومة إعادة العائلات إليها سريعا
29/08/2025 09:50:00
29/08/2025 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجنوب… وهل يرضى الأهالي نسيان ماضيهم وأراضيهم؟
Lebanon 24
الجنوب… وهل يرضى الأهالي نسيان ماضيهم وأراضيهم؟
02:30 | 2025-08-29
29/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل دخل الجيش المخيمات؟
Lebanon 24
هل دخل الجيش المخيمات؟
02:45 | 2025-08-29
29/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وبعاصيري في لقاء نسائي بالجبل
Lebanon 24
عون وبعاصيري في لقاء نسائي بالجبل
02:39 | 2025-08-29
29/08/2025 02:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: كل حديث عن تحريك الشارع مجرد كلام
Lebanon 24
هاشم: كل حديث عن تحريك الشارع مجرد كلام
02:35 | 2025-08-29
29/08/2025 02:35:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سليم عون: الجيش وحده المخوّل بحماية الاستقرار
Lebanon 24
سليم عون: الجيش وحده المخوّل بحماية الاستقرار
02:26 | 2025-08-29
29/08/2025 02:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
09:00 | 2025-08-28
28/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
03:48 | 2025-08-28
28/08/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-08-29
الجنوب… وهل يرضى الأهالي نسيان ماضيهم وأراضيهم؟
02:45 | 2025-08-29
هل دخل الجيش المخيمات؟
02:39 | 2025-08-29
عون وبعاصيري في لقاء نسائي بالجبل
02:35 | 2025-08-29
هاشم: كل حديث عن تحريك الشارع مجرد كلام
02:26 | 2025-08-29
سليم عون: الجيش وحده المخوّل بحماية الاستقرار
02:00 | 2025-08-29
هل تُقرع طبول الحرب من جديد؟
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24