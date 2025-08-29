Advertisement

لبنان

سامي الجميّل في ذكرى بيار الجميّل: لا تفريط ولا مساومة على الإرث

Lebanon 24
29-08-2025 | 01:19
كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر منصة "إكس": " في مثل هذا اليوم قبل ٤١ عامًا، غاب الرئيس المؤسس بيار الجميّل، تاركاً مدرسة في الوطنية والنضال والأخلا. 
شعاره الثابت الذي رفعه الشطارة الوحيدة المقبولة هي المبنية على الصدق والنزاهة فكرس الكتائب حارسًا للدولة السيدة والعادلة.
نحن مؤتمنون على هذا الإرث، لا تفريط به ولا مساومة، حتى قيام لبنان الذي نريد".
