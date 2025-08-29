28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
لبنان
سامي الجميّل في ذكرى بيار الجميّل: لا تفريط ولا مساومة على الإرث
Lebanon 24
29-08-2025
|
01:19
كتب رئيس
حزب الكتائب اللبنانية
النائب سامي الجميل
عبر منصة "إكس": " في مثل هذا اليوم قبل ٤١ عامًا، غاب الرئيس المؤسس
بيار
الجميّل، تاركاً مدرسة في الوطنية والنضال والأخلا.
شعاره الثابت الذي رفعه الشطارة الوحيدة المقبولة هي المبنية على الصدق والنزاهة فكرس
الكتائب
حارسًا للدولة السيدة والعادلة.
نحن مؤتمنون على هذا الإرث، لا تفريط به ولا مساومة، حتى قيام
لبنان
الذي نريد".
الجنوب… وهل يرضى الأهالي نسيان ماضيهم وأراضيهم؟
Lebanon 24
الجنوب… وهل يرضى الأهالي نسيان ماضيهم وأراضيهم؟
02:30 | 2025-08-29
29/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيسي: لا قيمة للسيادة دون كرامة ومقاومة
Lebanon 24
قبيسي: لا قيمة للسيادة دون كرامة ومقاومة
02:47 | 2025-08-29
29/08/2025 02:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هل دخل الجيش المخيمات؟
Lebanon 24
هل دخل الجيش المخيمات؟
02:45 | 2025-08-29
29/08/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وبعاصيري في لقاء نسائي بالجبل
Lebanon 24
عون وبعاصيري في لقاء نسائي بالجبل
02:39 | 2025-08-29
29/08/2025 02:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: كل حديث عن تحريك الشارع مجرد كلام
Lebanon 24
هاشم: كل حديث عن تحريك الشارع مجرد كلام
02:35 | 2025-08-29
29/08/2025 02:35:44
Lebanon 24
Lebanon 24
