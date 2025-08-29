وساطة سرية عبر قائد جهاز أمني

Advertisement

أشار مصدر سياسي مقرب من " " الى انه "خلافا لما يدعيه الجميع من ان الإتصالات مقطوعة بين " والثنائي" لا سيما " " ، فهناك تواصل وتنسيق في عدد من الملفات السياسية والأمنية اليومية الداخلية ايضا، وكل ذلك يحصل بسرية تامة عبر وسيط دائم وموثوق وهو قائد جهاز أمني يعمل على التنسيق ونقل الرسائل وقد نجح في العديد من المهام دون إعلام وضوضاء وكثرة كلام". المصدر لفت الى "أن هذه الشخصية الأمنية سيكون لها دور الوسيط والمقرّب لوجهات النظر في المرحلة المقبلة وكلما كان عملها بعيدا من الإعلام كلما نجحت مهمتها".