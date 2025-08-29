28
مقر رئاسي يحذف اعلاميين
29-08-2025
01:45
لفت مصدر مسؤول الى أن
مكتب الإعلام
والمعنيين بالملف الإعلامي في أحد المقرات الرئاسية ، بادروا منذ أيام الى إعادة النظر بعدد من الأشخاص الذين حصلوا على بطاقات إعتماد لتغطية النشاطات في هذا المقر ، حيث تبين أن عددا كبيرا منهم يدعي مهنة الصحافة ويعمل في مواقع إلكترونية غير مفعلة، وهؤلاء بعيدون،كل البعد، عن المبادئ الأساسية للمهنة. ومن هذا المنطلق تم حذف عدد كبير من هذه المواقع وهؤلاء الأشخاص من لائحة المسموح لهم تغطية النشاطات في هذا المقر بهدف تنقية الجسم الإعلامي.
المصدر: خاص لبنان24
